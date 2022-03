Inter-Salernitana, turnover minimo: una sola modifica a centrocampo – SM

Inter-Salernitana con in campo la formazione migliore… o quasi. Come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi sta ragionando solo su una variazione rispetto all’undici previsto tradizionalmente

UN CAMBIO DAL 1′ – Turnover minimo per Simone Inzaghi in Inter-Salernitana di domani sera. L’Inter scenderà in campo a San Siro senza pensare alla trasferta di Liverpool. Conferme in tutti i reparti, che presenteranno la formazione-tipo. Dalla difesa all’attacco, dove ci sarà ancora Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko dal 1′. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, l’unica modifica è prevista a centrocampo. In particolare sulla fascia destra. La variazione di Inzaghi riguarda Matteo Darmian, che quasi sicuramente agirà al posto di Denzel Dumfries da quinto destro.