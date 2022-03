Rossi: «Milan, la svolta nel Derby e contro il Napoli. Prossimo turno…»

Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato della corsa scudetto in Serie A che coinvolge, tra le altre, anche l’Inter

FAVOREVOLE – Sebastiano Rossi ritiene che il prossimo turno di campionato, che vedrà affrontarsi Juventus ed Inter, sarà favorevole al Milan: «Rossoneri favoriti per lo scudetto? Nel prossimo turno possono diventarlo. Io faccio gli scongiuri perché tifo per i rossoneri. Di certo il Milan è una squadra in crescita, in quello che è come ben noto il periodo decisivo della stagione».

SVOLTA – Rossi identifica i due momenti di svolta del Milan in stagione: «Vittoria nel derby la svolta? Sì, ma anche con quella di Napoli. O l’1-0 contro l’Empoli, dato che è sempre importante battere anche le provinciali. Il Milan è una squadra che subisce poco e attacca con quattro-cinque giocatori nell’area avversaria. Corrono e si sanno difendere. I rossoneri sono cresciuti tantissimo».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna