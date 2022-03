Scamacca, l’uomo giusto per l’attacco dell’Inter. Le soluzione tattiche

L’Inter ha nel mirino la sfida alla Juventus di domenica alle 20:45. I nerazzurri all’Allianz Stadium devono assolutamente vincere per tenere vivo il sogno scudetto. La notizia di oggi è però quella che riguarda Gianluca Scamacca. L’attaccante ha detto sì all’Inter ed ecco perché è l’uomo giusto.

ETA’ – L’Inter ha nel mirino la Juventus di Massimiliano Allegri. La volontà di tenere aperto il discorso scudetto costringe i nerazzurri a uscire dall’Allianz Stadium con una vittoria. Intanto le voci di calciomercato, in questa pausa per le nazionali, avvicinano molto l’Inter a Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo ha detto sì ai nerazzurri (vedi articolo) e ora Marotta deve solo capire come affondare il colpo. Perché Scamacca sarebbe l’uomo giusto? Giovane età (classe 1999), fisico, tiro, senso del gol e soprattutto rabbia agonistica. Sicuramente l’Inter lo metterebbe nel suo pacchetto attaccanti facendolo crescere accanto a uno come Edin Dzeko. Le soluzioni tattiche poi potrebbero essere molte. Scamacca è una prima punta vera con la capacità di fare reparto da solo. Al suo fianco potrebbe tornare ad abbassare il raggio d’azione Lautaro Martinez (o chi per esso) tornando di fatto a un 3-5-1-1 molto in stile contiano. Scamacca ha tutto per scrivere anni di storia all’Inter e i nerazzurri non vedono l’ora di vederlo da vicino. Anche se a San Siro già ha fatto male…