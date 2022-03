Sensi, di sicuro solo l’addio all’Inter? Sampdoria oppure un ritorno – TS

Quale futuro per Stefano Sensi? Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, tutto fa pensare che dal prossimo anno non sarà più un giocatore dell’Inter. Il calciatore, trasferitosi in prestito alla Sampdoria per trovare più spazio, potrebbe restare lì anche la prossima stagione oppure tornare in un suo ex club.

POSSIBILE RITORNO – Stefano Sensi potrebbe rientrare anche lui nei discorsi tra l’Inter e il Sassuolo per quanto riguarda l’affare Gianluca Scamacca (e non solo?). Il centrocampista, per sperare di restare nel giro azzurro, deve giocare con continuità e l’Inter, in tal senso, non gli può dare grosse garanzie, o almeno per il momento. Se la Sampdoria non dovesse fare una mossa per tenerselo anche per la prossima stagione (al momento è lì in prestito), occhio a un ritorno di fiamma proprio del suo vecchio club.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

