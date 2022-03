Rossi: «Inzaghi? Si inventi qualcosa! Senza Brozovic non si può giocare?»

L’Inter è reduce dal mezzo passo falso con il Torino coinciso ancora una volta con l’assenza di Brozovic. Gian Luca Rossi, intervenuto nel corso di Maracanà, su TMW Radio, sprona Inzaghi a rivedere qualcosa delle sue idee. Di seguito le sue dichiarazioni

POCA FANTASIA – L’Inter contro il Torino non è andata oltre il pareggio scivolando al terzo posto in classifica. Gian Luca Rossi ritiene che Simone Inzaghi abbia poca fantasia: «Analizzando la questione fisica, la squadra sembra faccia più fatica ma le occasioni le crea. Inzaghi penso debba inventarsi qualcosa, qualche pazzo aveva detto a novembre che era l’Inter più bella di tutti i tempi. Era una bellissima Inter ma mi pare che Inzaghi sappia suonare quella musica quando li ha tutti al massimo. Cosa si dovrebbe inventare? Non so se deve fare un cambio tattico, l’anno scorso l’Inter ha giocato quattro partite difficilissime senza Brozovic e le ha vinte tutte e quattro. In Coppa Italia con l’Empoli non c’era Brozovic ma comunque sudando l’hai portata a casa. Io devo per forza rifiutare questa idea, non è possibile che senza Brozovic non si possa giocare a pallone. Ricorri di più a Gagliardini che per carità non farà impazzire nessuno ma non capisco perché sia diventato l’ultimo della fila dietro a Vecino e Vidal che fisicamente non mi pare ne abbiano di più. Usa di più D’Ambrosio. Non è possibile che vai avanti da gennaio cosi, inventati qualcosa».

ESPERIENZA – Rossi prosegue parlando degli allenatori che possono fare la differenza in questo rush finale: «Quale allenatore può fare la differenza? Io sono ancora uno che pensa che l’esperienza conti e da quel punto di vista Spalletti è una spanna sopra gli altri. C’è una cosa che mi fa sperare e mi auguro abbia ragione Inzaghi: Inter-Fiorentina è la prima di una serie di partite che puoi preparare senza altri impegni in settimana. Se ha ragione lui la cartina di tornasole la vediamo subito e ce la può fare ancora. Se mi preoccupa la Fiorentina? Vedo che anche il Milan ha imparato a vincere le partite sporche, non capisco perché l’Inter deve fare uno sforzo incredibile per fare un gol. Quindi al di là di Handanovic, che viene da quattro clean sheet, a me sembra che rischi tantissimo. Io vedo una squadra che rispetto a Milan e Napoli lascia l’iniziativa agli altri più di quello che ti aspetti. Ho paura dell’Inter in questo momento».