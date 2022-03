Bonan: «Inter, eccessivo dire che deve rimontare. Stress test passato»

Per Bonan l’Inter ha superato il momento difficile e ora dovrà guardare con tranquillità la parte finale della stagione. Il giornalista, intervenuto a Sky Sport 24 nel pomeriggio, spiega il perché.

SCOLLINATO – Alessandro Bonan non vede l’Inter chiamata a dover risalire la classifica, nonostante il -4 dal Milan: «Parlare di rimonta mi sembra anche eccessivo, perché se vince il suo recupero è lì. Per rimonta intendo quelle clamorose, di sei-otto punti. Qui se la stanno giocando abbastanza testa a testa, l’Inter ha vissuto un periodo di flessione. Adesso può anche guardare avanti senza la preoccupazione della Champions League, che ha caratterizzato la stagione sino a qui. Adesso è uscita, può allenarsi meglio e fare come sta facendo il Milan da alcuni mesi, che ha recuperato giocatori importanti».

IL PEGGIO ALLE SPALLE – Bonan vede le difficoltà legate a un fattore: «L’Inter aveva subito una flessione pesantissima dopo la partita d’andata col Liverpool, perdendo col Sassuolo senza essere in campo per i primi quarantacinque minuti. Secondo me ha pagato anche la partita di Liverpool: riuscire a reggere l’impatto di una squadra così forte non è semplice. Le energie le ha spese, poi si è trovata uno dei peggiori avversari post-Champions League: il Torino è una squadra che non ti lascia respiro, che ti aggredisce dal primo all’ultimo minuto. È stato uno stress test notevole per l’Inter, lo ha passato con tutto quello che conosciamo ma anche tanti errori in fase realizzativa. L’Inter continua a sbagliare tanti gol, deve ritrovare la vena di Lautaro Martinez».