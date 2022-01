Ravezzani: «Mercato, Juventus ora più forte. Non quanto l’Inter, ma quasi»

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato della Juventus, ora – secondo lui – decisamente più forte, quasi quanto l’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulla Juventus dopo i colpi di mercato in questo mercato invernale. “Sostanzialmente, la Juve fa a gennaio un mercato molto più consistente di quello estivo. La squadra adesso è decisamente più forte. Non quanto l’Inter, ma quasi. Tocca ad Allegri portarla in Champions, obiettivo che non può fallire“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani