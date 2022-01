Kessié lontano dal Milan, via a zero: l’Inter osserva con altri 4 top club – CdS

Kessié rischia di essere la prossima delusione di mercato in casa Milan, che adesso può seriamente perdere a costo zero il suo centrocampista. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, l’Inter è in lizza per assicurarsi le sue prestazioni sportive ma non è l’unica che sogna l’affare

COLPO A ZERO – In estate il Milan quasi sicuramente saluterà il capitano Alessio Romagnoli e soprattutto Franck Kessié, che sono in scadenza di contratto a fine stagione e al momento lontani dal firmare il rinnovo. Il centrocampista ivoriano sarà uno dei pezzi pregiati del mercato e già dal 1° febbraio potrà accordarsi con il nuovo club. Come confermato anche dal Corriere dello Sport oggi in edicola, sulle sue tracce ci sono almeno tre top club internazionali. Il Barcellona in Spagna ma anche il Tottenham in Inghilterra e il Paris Saint-Germain in Francia. In Italia l’Inter (vedi focus, ndr) e la Juventus osservano le evoluzioni ma per il momento non si sono mosse con decisione.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.