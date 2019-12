Ravezzani: “Inter-Genoa a Pairetto mossa stupida e sgradevole! 2 motivi”

Pairetto è l’arbitro designato per Inter-Genoa (VEDI articolo) e la decisione non è piaciuta a Ravezzani. Il direttore di “Mediapason” spiega le sue ragioni su Twitter

L’ATTACCO – “Designare Luca Pairetto per Inter-Genoa è una mossa assolutamente stupida, oltreché rischiosa. Il fratello lavora alla Juventus e lui è arbitro mediocre. Do per scontato che sarà onesto, ma resta una decisione sgradevole per il club nerazzurro. Con legittima ragione“. Di seguito il tweet di Fabio Ravezzani, che non le manda a dire su questa designazione discussa per la sfida di sabato a San Siro.