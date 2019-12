Brazao, niente spazio all’Albacete! L’Inter cambia piano: la situazione

Brazao non trova spazio all’Albacete e l’Inter ha intenzione di farlo tornare dal prestito. L’obiettivo è chiaro, come spiega Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”

ALTRA SISTEMAZIONE? – Gabriel Brazao non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio all’Albacete, esattamente come accaduto al Parma. Sfumata così la possibilità di vedere il giovane portiere all’opera anche in questo secondo prestito, la dirigenza dell’Inter è pronta a rivedere il piano. C’è l’intenzione di far tornare il classe 2000 alla base, in cerca di una nuova sistemazione che possa valorizzarlo davvero. Si attendono quindi novità in questo senso nelle prossime settimane.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano