Ravanelli: «Inzaghi lavoro straordinario. Rosa Inter la più completa»

La sfida tra Inter e Juventus in campionato continua, le due squadre non si fermano neanche in questo weekend. Fabrizio Ravanelli dice cosa ne pensa su Sport Mediaset.

LAVORO – Ravanelli parla della lotta Scudetto: «L’Inter come rosa è molto più completa della Juventus, per questo si pretende il massimo da Inzaghi. Logico che sta facendo un lavoro straordinario ma deve portare avanti anche la Champions League. Deve saper gestire il gruppo, avere la possibilità di mettere la migliore squadra ma non gli stessi giocatori. Fare l’allenatore dell’Inter non è affatto facile. Inzaghi e Allegri hanno esperienza e parlano come per scaricare le pressioni sugli avversari»