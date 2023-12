Sabatini: «Inter, un gruppo generoso. Lavoro fantastico di Inzaghi»

Walter Sabatini, ex dirigente dell’Inter, nella live YouTube sul canale di Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter. Tanti i temi toccati dal noto dirigente, tra cui la corsa scudetto.

TESTA A TESTA – L’ex dirigente di Inter e Roma, Walter Sabatini, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ha commentato l’attuale situazione in casa Inter: «L’Inter è una bella squadra, mi colpisce la generosità con la quale i calciatori giocano. Esempio lampante è Lautaro Martinez, che gioca con un altruismo da vero campione. Si sta avvicinando alla figura del campione con autorevolezza. Gioca per la squadra e con la squadra, il primo a rallegrarsi per la vittoria anche se non segna. Tutti giovano co questa mentalità. L’Inter è una grandissima squadra, a Inzaghi va riconosciuto un ottimo lavoro. Calhanoglu come regista è solo grazie a Inzaghi, è diventato un calciatore completo e competitivo e fa la differenza. Credo che l’Inter non abbia rivali in Italia, lo dicono le partite. Il Napoli ha preso comunque tre gol, questo fa notare le qualità dei nerazzurri. Inzaghi sa usare le cinque sostituzioni bene, sia fisicamente che mentalmente. Cuadrado? Ha la qualità del dribbling, ma lui sa lavorare bene il pallone. Sarà una lotta in testa fantastica, la Juventus terrà testa e andrà avanti».