Lautaro Martinez, Sassuolo-Inter solo di contorno? Mai: un obiettivo!

Lautaro Martinez con ogni probabilità partirà titolare in Sassuolo-Inter, nonostante l’ampio turnover che ha intenzione di proporre Inzaghi. Il capitano nerazzurro, grande trascinatore anche alla festa scudetto, non segna dal 28 febbraio. La classifica cannonieri al momento è al sicuro, ma il Toro non è un tipo che si accontenta

QUESTIONE DI FAME – Lautaro Martinez è stato il vero trascinatore dell’entusiasmante stagione nerazzurra. Il capitano interista, tra i più attivi anche durante la festa scudetto, si appresta a scendere in campo dal 1′ anche in Sassuolo-Inter, partita in programma domani alle ore 20.45 al Mapei Stadium. Una sfida che certamente non sposta nulla ai Campioni d’Italia mentre hanno molto più da perdere i neroverdi, a un passo dalla Serie B. Simone Inzaghi è pronto, com’è giusto che sia, a variare l’undici iniziale con diversi cambi, anche in porta dove giocherà Emil Audero. In attacco riposerà invece Marcus Thuram, ma non Lautaro. Il motivo? La fame inesauribile del Toro.

Lautaro Martinez, il Toro insaziabile: pronto dal 1′ per Sassuolo-Inter, con un obiettivo in testa

Lautaro attualmente è a quota 23 gol nella classifica cannonieri, ovviamente primo con alle spalle Dusan Vlahovic fermo a 16. Il numero 10 nerazzurro non segna però dal 28 febbraio, ovvero dal 4-0 rifilato a San Siro all’Atalanta, quando realizzò un gol davvero meraviglioso. Lo scudetto è ormai sul petto, la seconda stella pure e quindi qualcuno potrebbe pensare: “Beh, Lautaro sarà sazio…”. E invece no. Per lui chiudere il campionato senza tornare a segno è inconcepibile. La classifica cannonieri ora come ora è al sicuro certamente, ma a Lautaro non basta. A lui non basta mai nulla. E dunque in Sassuolo-Inter, oltre alla vittoria, l’obiettivo è tornare in gol: ciò che sa fare meglio.