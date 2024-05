Inter, la seconda squadra ora diventa realtà: data, nomi e progetto

La seconda squadra dell’Inter prende forma. E forse non è un caso che se ne torni a parlare proprio dopo la seconda stella. Il progetto, di cui Marotta è uno dei principali promotori, è in cantiere da tempo. E finalmente potrà vedere la luce. Anche se bisogna pazientare un altro po’

MILANO – Lo Scudetto della Seconda Stella (stra)vinto in Serie A non è il punto di arrivo. E non può essere diversamente. In Viale della Liberazione si lavora già per l’Inter che verrà. A pochi giorni dall’annuncio del nuovo equilibrio societario deciso dal Suning Holdings Group, dopo aver risolto definitivamente la questione Oaktree Capital Management, più di qualcosa bolle in pentola. Con piena soddisfazione del Presidente Steven Zhang, il nuovo progetto triennale dell’Inter porterà ancora la firma dell’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta. Coadiuvato dal Direttore Sportivo Piero Ausilio e dal suo vice Dario Baccin. Già tutti blindati almeno fino al 30 giugno 2027. In casa Inter si prepara il terreno per un futuro ancora più ambizioso e vincente. In Italia, in Europa e nel Mondo. Non solo per la Prima Squadra e il Settore Giovanile ma anche per l’elemento di “raccordo” tra le due realtà. Ed è questa la grande novità su cui lavora l’Inter.

Inter, la seconda squadra prende forma: spunta la data di partenza

SECONDA SQUADRA – Il “sogno” può presto diventare realtà. Anche l’Inter – dopo Juventus (2018), Atalanta (2023) e Milan (2024?) – si appresta ad annunciare la nascita della sua seconda squadra. Toccherà aspettare almeno un’altra stagione ma i lavori per l’Inter Under-23 nel 2025/26 sono già iniziati. La seconda squadra nerazzurra, che si proverà a iscrivere in Serie C alla prima occasione utile, può diventare un progetto centrale nello sviluppo della nuova Inter. Innanzitutto servirà a valorizzare internamente i principali talenti in uscita dal Settore Giovanile ma non ancora pronti per il salto in Prima Squadra senza lo step intermedio nel calcio professionistico. Inoltre, la seconda squadra per l’Inter si può considerare una prima potenziale soluzione per l’annoso problema Lista UEFA. Nel breve periodo può aiutare ad “allungare” la rosa di Simone Inzaghi con qualche elemento “pronto” in più. Soprattutto in caso di emergenza.

NUOVA ROSA – La seconda squadra dell’Inter difficilmente verrà allenata da Cristian Chivu, che dovrebbe posticipare il suo salto nel calcio dei grandi da allenatore per “aspettare” i suoi ragazzi. E sicuramente anche la rosa dell’Inter Under-23 2025/26 sarà un po’ diversa da quella ipotizzata per il 2024/25. Una parte di giovani promossi dall’ultima Inter Under-19 in Primavera 1, allestita dal Direttore del Settore Giovanile Massimo Tarantino, che sta per completare con reciproca soddisfazione la sua prima stagione nel ruolo. E una parte di ex primavera di rientro dal prestito, come da valutazione del Direttore Gianluca Andrissi, che si occupa da tre anni di questa specifica attività. Tanto lavoro preparatorio per dare alla luce la miglior rosa nerazzurra possibile in Serie C a partire dall’estate 2026: la seconda squadra dell’Inter adesso non è più solo un concetto virtuale. In attesa di annunci e dettagli ufficiali, il countdown interista finalmente può partire.