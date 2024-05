Campionato Primavera 1, Inter alla fase finale: calendario, sedi e orari

L’Inter è alla fase finale del Campionato Primavera 1. Di seguito il comunicato della Lega Serie A che con una nota ha fatto sapere i giorni, gli orario e le sedi.

FINAL FOUR, SEDI E DOVE VEDERLA – La fase finale del torneo del Campionato Primavera si svolgerà a Bagno a Ripoli in Toscana, rispettivamente al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina di Rocco Commisso. Tutte le gare della fase finale saranno trasmesse in diretta su “Sportitalia”.

Campionato Primavera 1, la fase finale con protagonista l’Inter

IL CALENDARIO – Stilato il calendario per la fase finale del Campionato Primavera 1, con l’Inter di Chivu protagonista:

Gara 1 del Primo Turno (4ª classificata vs 5ª classificata) – venerdì 24 maggio 2024

Gara 2 del Primo Turno (3ª classificata vs 6ª classificata) – sabato 25 maggio 2024

Semifinale A (1ª classificata vs vincente Gara 1) – lunedì 27 maggio 2024

Semifinale B (2ª classificata vs vincente Gara 2) – martedì 28 maggio 2024

Finale (vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B) – venerdì 31 maggio 2024