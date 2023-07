Pruzzo: «Frattesi? Mkhitaryan sarà il titolarissimo come sempre!»

Pruzzo non ha dubbi: nonostante l’arrivo di Frattesi, Mkhitaryan sarà un intoccabile per Simone Inzaghi all’Inter. Poi si pone un interrogativo

SICURO − In collegamento su Radio Radio, Roberto Pruzzo dice la sua sull’arrivo di Frattesi all’#Inter: «Mkhitaryan sarà il titolarissimo come sempre. Ne avrà pure 35, ma secondo me Inzaghi non lo toglie mai. Potrebbe succedere ancora qualcosa sul mercato. Tra Mkhitaryan, Asllani, Calhanoglu, non escludo che magari sul mercato possa succedere qualcosa in uscita. In entrata hai fatto quello che dovevi fare. Stavo pensando a Barella».