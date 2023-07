Thuram e Frattesi scelgono l’Inter, il Milan ci riprova: derby per Milinkovic-Savic

Thuram e Frattesi sono i primi due nuovi grandi acquisti estivi dell’Inter, che ha la meglio sul Milan in un’altra versione del Derby di Milano. Il prossimo nome su cui (anche) le due società milanesi potrebbero battersi è quello di Milinkovic-Savic, che forse può partire subito a prezzo di saldo o addirittura essere un’occasione a parametro zero nella prossima sessione estiva

DERBY DI MERCATO – Il calciomercato in Italia è aperto da meno di una settimana ma i primi colpi sono già arrivati. A tenere banco in questi primi giorni, soprattutto a livello mediatico, è senza dubbio il Derby di Milano continuo. Obiettivi comuni per Inter e Milan ma finale agrodolce per la Città di Milano. In attesa di annunciare anche l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, è la società nerazzurra a esultare per le prime operazioni condotte e portate a termine. Il primo grande derby estivo di mercato vinto dall’Inter è quello per l’attaccante francese Marcus Thuram, preso a parametro zero una volta perso dal Borussia Monchengladbach per fine contratto. Un colpo andato di traverso in casa Milan sia per la società sia per i tifosi. Prima del blitz nerazzurro decisivo per tanti sembrava fatta per Thuram al Milan, come auspicato anche dal collega Carlo Pellegatti ma non solo. Ed è proprio Pellegatti, in una lunga intervista al portale SitiScommesse.com, a indicare Thuram tra i tre nomi che avrebbe portato al Milan in estate.

Milinkovic-Savic obiettivo reale per Inter e Milan

SOGNO ROSSONERAZZURRO – Tre nomi per Pellegatti. Anzi, quattro, considerando anche Sergej Milinkovic-Savic della Lazio come colpo da sogno. Pellegatti parla anche dell’ultima Champions League, persa in finale dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Manchester City di Pep Guardiola proprio dopo aver battuto il “suo” Milan in semifinale. Il calcio giocato, però, adesso rappresenta il passato. Per qualche settimana, almeno in attesa delle prime amichevoli estive, si parlerà solo di calciomercato. E non è detto che, dopo Thuram e Frattesi, non ci possa essere all’orizzonte un altro Derby di Milano sullo scenario del calciomercato. Il nome di Milinkovic-Savic, gradito sia al milanista Pellegatti sia al grande ex Stefano Pioli nonché pupillo dell’interista Inzaghi, si candida per essere uno dei nomi in grado di smuovere le acque. Sullo sfondo non solo Inter e Milan, visto che sia la Juventus sia altri grandi club stranieri seguono con attenzione le evoluzioni relative al centrocampista serbo, già entrato nell’ultimo anno di contratto. Il 30 giugno 2024 fa paura alla Lazio. L’Inter, invece, fa paura al Milan: Thuram e Frattesi sono già andati, Milinkovic-Savic è ancora in bilico. I derby milanesi di mercato non finiscono certo qui, però.