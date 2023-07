Frattesi colpo voluto dall’Inter, importante anche la nazionalità

L’Inter ha le mani su Frattesi. Un profilo che ha convinto tutti per caratteristiche tecniche, col plus della nazionalità.

COLPO VOLUTO – Frattesi è ormai a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. Un colpo inseguito dalla società per completare la mediana anche prima che le voci su Brozovic diventassero concrete. Un colpo voluto, che ha assicurato un giocatore ancora giovane, con prospettiva, ma anche esperienza. Con un fattore specifico in più da non sottovalutare: la nazionalità.

GRUPPO ITALIANO – Frattesi, ovviamente, è italiano. Un fatto a cui Marotta presta sempre una certa attenzione. Nelle idee del ds lo zoccolo duro italiano all’interno del gruppo è un plus. Un punto di forza per capacità di “sentire” la squadra e senso di appartenenza. Il centrocampista quindi serviva anche per rinforzare quella linfa tricolore che aveva perso a zero Gagliardini e D’Ambrosio.