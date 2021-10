Prima Pagina IN Edicola: l’Inter paga al VAR, l’1-1 fa discutere. Furia Inzaghi

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter paga al VAR. Rimonta Juventus, 1-1 su rigore assegnato dalla moviola: rosso a Inzaghi. Due pareggi nelle partitissime, quello di San Siro fa discutere. Dzeko firma il vantaggio, poi il muro dei campioni tiene fino all’intervento di Dumfries su Alex Sandro: Dybala segna dal dischetto. Simone amaro: «Per l’arbitro era regolare».

TUTTOSPORT

Joya a San Siro. Finisce 1-1 la sfida fra Inter e Juventus, che lascia immutato il distacco dal vertice delle due squadre. Nerazzurri in vantaggio con Dzeko, nel secondo tempo Allegri manda in campo Chiesa e Dybala, che trasforma il rigore accordato dal VAR. Furia Inzaghi: espulso.