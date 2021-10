VIDEO – Roma-Napoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Roma-Napoli, posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



NULLA DI FATTO – Roma-Napoli 0-0 nel posticipo pomeridiano della nona giornata di Serie A. Si ferma a otto la serie di vittorie consecutive iniziali del Napoli, agganciato in testa alla classifica dal Milan. Dopo i sei gol incassati giovedì in Norvegia la Roma quantomeno non ne subisce neanche uno, ma José Mourinho resta piuttosto arrabbiato. Su uscita a vuoto di David Ospina su corner va di testa Nicolò Zaniolo, ma il suo tentativo dal secondo palo finisce a lato. È clamoroso invece il gol che si divora Tammy Abraham, piazzando di destro sul fondo solo davanti al portiere. Victor Osimhen invece colpisce il palo su assist di Matteo Politano a porta vuota, complice la decisiva opposizione di Gianluca Mancini. L’attaccante nigeriano è sfortunato, perché poco dopo prende anche la parte alta della traversa di testa su angolo. Una punizione dalla destra pesca Mancini in area: deviazione aerea, palla a lato dando l’illusione del gol. Nel finale espulso Mourinho (doppio giallo), dopo il triplice fischio stessa sorte per l’ex Luciano Spalletti (rosso diretto) per aver applaudito l’arbitro Davide Massa.

Video con gli highlights di Roma-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.