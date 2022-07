Prima Pagina IN Edicola: dispetto Juventus, Marotta inquieto per Bremer

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dispetto Juventus. L’inserimento dei bianconeri nell’affare Bremer inquieta Marotta. Il prezzo di de Ligt scende a ottanta milioni più bonus. Il Bayern avanza. Sfida all’Inter: il brasiliano del Torino è diventato la priorità di Allegri. Dybala: la Roma accelera. Mourinho apre la strada a Paulo per anticipare l’Inter e De Laurentiis.

TUTTOSPORT

Bremer: nuove mosse bianconere per strapparlo all’Inter e si rifà sotto il Napoli. Inter, ai tifosi non bastano Lukaku e Lautaro Martinez: «Marotta, portaci Dybala!» Duemila in coro nella serata evento per la maglia 2022-2023.