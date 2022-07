Repice: «Dybala, entourage irritato da una cosa. Offerta Inter chiara»

Francesco Repice – noto radiocronista della RAI – è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio dove, tra i temi toccati, ha parlato anche della questione legata a Paulo Dybala e all’Inter.

«Su Dybala bisogna mettere d’accordo troppe persone. Non dipende solo da lui, ci sono troppe parti da accontentare. Marotta nell’offerta dell’Inter ha specificato che parte dei bonus sono vincolati dalle presenze del giocatore. Ecco perché i nerazzurri in questo momento sono distanti. Quello che irrita l’entourage è la questione della sistemazione degli esuberi. Non bisogna poi dimenticare che c’è anche la questione diritti d’immagine».