Simonetti: «Italia, contenta per la titolarità e la prestazione! Ma risultato stretto»

Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women impegnata in questo periodo con l’Italia femminile agli Europei (titolare contro l’Islanda), su Sky Sport ha detto la sua riguardo la partita.

SOLO PAREGGIO – Flaminia Simonetti, titolare oggi con l’Italia Femminile, commenta la prestazione contro l’Islanda: «Ho cercato piano piano di conquistare la lista dei ventitré e piano piano lo spazio in campo. Oggi ho giocato titolare e quindi sono contenta, soprattutto per la prestazione al di là del risultato che ci sta un po’ stretto. Devo fare i complimenti alla squadra perché siamo rimaste in gara fino all’ultimo e questo dimostra che vogliamo stare dentro e ce la metteremo tutto per passare. Il gol all’inizio ci ha un po’ spaziato e non ce lo aspettavamo. C’è stato un momento di assestamento nel primo tempo, mentre nel secondo tempo siamo scese in campo con la voglia di ribaltarla».