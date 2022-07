Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 luglio

ENTRATE POSSIBILI − L’Inter prova a stringere i tempi per Gleison Bremer. Il difensore del Torino si è promesso al club nerazzurro che spera di chiudere subito dopo il weekend (vedi articolo). Non si smuovono le acque per Paulo Dybala. Situazione ancora ferma con una pretendente che ha iniziato a fare i suoi ragionamenti (vedi articolo).

ARRIVI UFFICIALI − André ONANA (Ajax, P), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Romelu LUKAKU (Chelsea, A), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

Mercato Inter − Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Andrea Pinamonti sembra allontanarsi dal Monza. Il club brianzolo ha deciso di puntare su un altro attaccante. Ritorna in vantaggio un altro club di Serie A, Inter pronta alla cessione (vedi articolo). Nessuna novità invece per Milan Skriniar. Il PSG non ha ancora rilanciato con l’Inter non disposta a fare sconti per il difensore slovacco. Alexis Sanchez rimane in uscita dall’Inter, altri due club rifiutati. Il giocatore pronto ad accettare la buonuscita (vedi articolo).

ADDII DA UFFICIALIZZARE − Lorenzo PIROLA (Salernitana, D), Zinho VANHEUSDEN (AZ Alkmaar, D)

ADDII UFFICIALI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C), Stefano SENSI (prestito al Monza, C), Sebastiano ESPOSITO (rientro dal prestito al Basilea e prestito all’Anderlecht, A), Martin SATRIANO (rientro dal prestito al Brest e prestito all’Empoli, A), Arturo VIDAL (rescissione, C), Franco Carboni (Cagliari, D), William ROVIDA (Carrarese, P)

Calciomercato Inter LIVE

