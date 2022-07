Sanchez ha rifiutato due offerte dalla Liga ma ha dato disponibilità all’Inter

Sanchez si avvicina all’uscita dall’Inter. L’attaccante cileno, nonostante abbia rifiutato altre due offerte arrivate dalla Liga, ha dato la sua disponibilità ad accettare la buonuscita dei nerazzurri

IN USCITA − Alexis Sanchez è pronto a lasciare l’Inter. Il suo ingaggio di sette milioni netti all’anno è una pesante gatta da pelare per il club nerazzurro. Serve necessariamente una sua uscita. Il giocatore al momento sta rifiutando tutte le offerte pervenute. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, le ultime due sono arrivate dalla Liga: Siviglia e Villarreal. Sanchez, però, ha dato disponibilità all’Inter per quanto riguarda la buonuscita. Si lavora su una cifra vicina a 4,5/5 milioni di euro.