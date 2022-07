Bremer, accelerata importante dell’Inter: formula nota! Stallo Skriniar − SM

L’Inter accelera prepotentemente per Bremer. I nerazzurro hanno fretta di chiudere anche per evitare un possibile inserimento della Juventus. Affare slegato da Skriniar

ACCELERATA − Gleison Bremer si avvicina a grandi passi verso l’Inter. Accelerata importante nelle ultime ore da parte del club nerazzurro. La proposta è di 30 milioni più bonus con la formula tanto cara del prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’affare, come riporta Sport Mediaset, è slegato da Milan Skriniar. Il PSG non ha alzato la sua offerta di 50 milioni di euro con Steven Zhang non disposto a fare nessun tipo sconto al club parigino: 80 milioni di euro o non se fa niente.