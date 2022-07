Barzaghi: «L’Inter voleva chiudere prima con Bremer! Pinamonti in aiuto»

In casa Inter l’obiettivo primario in difesa rimane Bremer del Torino. Accelerata nelle ultime ore con i nerazzurri che sperano di chiudere a breve. Anche l’uscita di Pinamonti può aiutare

TEMPISTICHE − Direttamente da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi fa il punto sulla situazione Bremer: «L’Inter su Gleison Bremer si è mossa da tempo per prima. L’obiettivo all’inizio del mercato era quello di arrivare subito al giocatore. Poi quando è decollata la trattativa Romelu Lukaku qualcosa è stato modificato. L’Inter preferirebbe adesso piazzare prima un’uscita e poi dare il via ad un assalto finale a Bremer. Rimane da capire se l’Inter affonderà o se aspetterà un attimo per incassare qualcosa. Non è detto che bisogna aspettare la cessione di Skriniar, c’è anche Andrea Pinamonti in uscita».