Marchetti: «Dybala rappresenta bolla stipendi. Skriniar-PSG attese novità»

Luca Marchetti, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha parlato della situazione Dybala ancora senza una squadra. Novità anche per Skriniar, tra Inter e PSG novità

TRA DYBALA E BREMER − Marchetti ha spiegato la situazione attorno ai due giocatori in orbita Inter: «Paulo Dybala? All’orizzonte, ovvero nelle prossime 48 ore, non credo che ci sarà una conclusione della vicenda. Deve far pensare perché alcuni costi non possono essere più sostenibili per certi club. Lui rappresenta la bolla degli stipendi. Bremer? Ci aspettiamo che si possa arrivare ad una stretta definitiva che significherebbe accelerata anche su Skriniar-Psg. Mai creduto in Bremer-Napoli, la Juventus potrebbe essere un’opzione soprattutto per l’addio di de Ligt».