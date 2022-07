Dybala sospeso, una sensazione sull’Inter. La Roma prova a fare i calcoli – Sky

Dybala da due settimane esatte è svincolato e ancora non è in dirittura d’arrivo la sua firma. Di Marzio, dopo aver parlato di Bremer (vedi articolo), mantiene aperta la situazione Roma anche se è in sospeso come l’Inter.

NESSUNO SPINGE – Gianluca Di Marzio continua a mantenere bassa l’opzione Inter per Paulo Dybala: «È sospeso, nel senso che l’Inter oggi è concentrata su altri settori. Davanti la sensazione è che siano a posto, non c’è la sensazione che poss andare via uno dei big come Joaquin Correa o Edin Dzeko. Roma e Napoli ci stanno pensando, anche se stanno arrivando smentite. La Roma ci pensa se va via Nicolò Zaniolo, ma a oggi è ferma perché la Juventus non ha accelerato. Può arrivare anche senza Zaniolo via? Dipende da quanto Dybala sia pronto ad abbassare le sue richieste di ingaggio per sposare un determinato progetto. Bisogna vedere la voglia di Dybala di mettersi in discussione anche a livello economico».