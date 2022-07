Pedullà: «Dybala, parole Zanetti corrette. Fanno il pari con Marotta»

In serata, mentre andava in scena l’evento di presentazione della nuova maglia dell’Inter, Zanetti ha parlato di Dybala in Argentina (vedi articolo). Pedullà, su Sportitalia, commenta le dichiarazioni del vicepresidente paragonandole a quelle di Marotta della settimana scorsa (vedi articolo).

INTRIGO ARGENTINO – Paulo Dybala ha superato le due settimane da svincolato. Alfredo Pedullà ha sempre ribadito la priorità Inter e non cambia la linea. Il giornalista è piuttosto seccato nel dover citare altre squadre: «Se avrò notizie su Napoli e Roma le darò. Le dichiarazioni di Javier Zanetti su Dybala sono corrette e fanno il pari con quelle di Giuseppe Marotta a suo tempo».