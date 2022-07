Pinamonti, il Monza ne sceglie un altro. Nuova trattativa in dirittura – Sky

Pinamonti non andrà al Monza, come si pensava nelle ultime settimane. Per l’attaccante classe ’99, annuncia Di Marzio in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, è però comunque in arrivo una cessione da parte dell’Inter.

SI FA, MA CON ALTRI – Gianluca Di Marzio indica un cambio di rotta per quanto riguarda il neopromosso Monza sul mercato per l’attacco: «Si è parlato in giornata tanto di Andrea Pinamonti, in realtà secondo le nostre informazioni è Andrea Petagna il prescelto del Monza. Pinamonti è vicino all’Atalanta, la trattativa sta andando molto bene e potrebbe essere lui il prossimo rinforzo della squadra di Gian Piero Gasperini».