Il Lecce lavora in vista dell’Inter: fissate due nuove amichevoli, il calendario

Il Lecce sarà il primo avversario dell’Inter in Serie A, sabato 13 agosto alle ore 20.45 (vedi calendario). I salentini, ieri battuti 2-3 dal Bochum (vedi articolo), hanno fissato altre due amichevoli.

IL CALENDARIO IN ATTESA DELL’INTER – “Domani mattina è in programma l’ultimo allenamento dei giallorossi nel ritiro di Folgaria. Al termine di questa fase mister Marco Baroni concederà due giorni di riposo, avendo fissato la ripresa della preparazione per lunedì pomeriggio al Deghi Center di San Pietro in Lama.

Sono state definite, intanto, due gare amichevoli:

Virtus Francavilla-Lecce, 22 luglio ore 21.00, Giovanni Paolo II – Nuovarredo Arena

Parma-Lecce, 29 luglio ore 20.30, Stadio Tardini (diretta Sportitalia)”.

Fonte: uslecce.it