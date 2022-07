Lecce, sconfitta in rimonta nell’odierna amichevole prestagionale

Prosegue la preparazione del Lecce in vista della prossima stagione, che si aprirà allo stadio Via del Mare proprio contro l’Inter. I salentini oggi sono scesi in campo contro i tedeschi del Bochum, rimediando una sconfitta per 2-3 in rimonta.

CROLLO – Il Lecce è caduto oggi nell’amichevole prestagionale, in vista anche e soprattutto della gara di apertura del campionato contro l’Inter. Contro i tedeschi del Bochum i salentini hanno fatto vedere buone cose, andando in vantaggio per 2 reti a 0 già nel primo tempo grazie alla doppietta – nel giro di tre minuti – di Colombo. Poi il crollo. Già nel primo tempo arrivano le due reti – firmate da Stoger e Holtmann – che permettono ai tedeschi di pareggiare. Nella ripresa, poi, arriva anche la rete del 2-3 decisivo siglata da Ganovula. Da segnalare l’assenza nel Lecce dei nuovi arrivati Ceesay, Frabotta, Baschirotto e Falcone.