Skriniar, partita a scacchi tra PSG e Inter: filtra una sensazione – Sky

Intervenuto dalla sede dell’Inter a Milano, Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport – ha fatto il punto sulla questione legata alla cessione di Milan Skriniar.

PARTITA A SCACCHI – Milan Skriniar sempre più verso il PSG. Anche se la trattativa procede a rilento. Questo il riassunto di giornata da parte dell’inviato Matteo Barzaghi: «Poco fa è uscito Marotta dalla sede e non ha però parlato ai giornalisti presenti. Non ci sono stati sviluppi, specialmente in chiave Skriniar. Al momento con il PSG è una partita a scacchi. I francesi hanno fatto uscire la notizia su Koundé, mentre i nerazzurri hanno pubblicato sui canali social le foto dello slovacco sorridente e contento. Quello che filtra dall’ambiente nerazzurro è che bisogna avere pazienza, tra qualche giorno l’affare si potrà fare. Qualora il giocatore non partisse, il rinnovo di contratto è già pronto. La scadenza nel 2023 quindi non mette alcuna pressione».