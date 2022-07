Bremer, giornata di movimento: entourage al lavoro sulle parti – Sky

Giornata di movimento per quanto riguarda la situazione legata a Gleison Bremer. L’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi ha infatti sottolineato come l’entourage del giocatore stia lavorando per far avvicinare Inter e Torino.

PARTI DA AVVICINARE – C’è tanto lavoro da fare per far avvicinare Inter e Torino nell’affare legato a Gleison Bremer. Lavoro a cui l’entourage del giocatore si sta dedicando. Queste le parole dell’inviato Matteo Barzaghi sulla situazione di giornata: «Su Bremer c’è movimento. A due passi dalla sede dell’Inter oggi era presente il suo agente insieme al DS del Torino Vagnati. Il lavoro dell’entourage è quello di lavorare sia sui nerazzurri che sui granata per far avvicinare le parti. Il tutto, però, chiaramente soltanto quando partirà Skriniar».