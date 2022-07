Lautaro Martinez riprende da dove ha lasciato: Inter, doppia arma

La prestazione di Lautaro Martinez contro il Lugano ha reso chiaro che l’argentino ha intenzione di proseguire da dove aveva lasciato. Capocannoniere dell’Inter lo scorso campionato, ora il numero 10 potrà essere ancor più letale grazie al ritorno di Romelu Lukaku.

GOLEADOR – Dopo la scorsa stagione in cui si è caricato l’attacco dell’Inter sulle spalle, Lautaro Martinez ha ripreso esattamente da dove si era fermato la scorsa stagione. Doppietta in amichevole contro il Lugano, con un gol di rapina sfruttando l’errore del portiere avversario e una rete di prima intenzione. Quello che è un po’ il suo marchio di fabbrica. La sensazione è che la scorsa stagione l’argentino abbia proseguito il suo percorso di crescita. Ecco perché il ritorno di Romelu Lukaku potrà essere fondamentale per dare all’Inter un doppio bomber davanti: una versione della ‘LuLa’ 2.0. Con un Lautaro Martinez decisamente più maturo e letale davanti alla porta rispetto a quello di due anni fa. In attesa che il belga trovi la condizione ottimale una cosa è già certa: l’attacco nerazzurro è in buone – anzi, buonissime – mani.