Sconcerti: «Dybala scartato dalla Juventus, questo pesa! Accordo Inter…»

Mario Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo la situazione legata al futuro di Paulo Dybala e le poche squadre interessate dopo l’addio alla Juventus. Il giornalista pensa ci sia anche un possibile accordo con l’Inter.

FUTURO INCERTO – Sconcerti ha espresso la sua opinione riguardo le poche squadre interessate a Paulo Dybala: «Essere stato scartato dalla Juventus è un giudizio pesantissimo che Dybala forse ha trascurato. Ci sono solo italiane su di lui ed è strano perché un giocatore di questo genere, non più giovanissimo ma nel pieno del suo impegno, dovrebbe essere osservato in Europa. Credo che abbia pesato molto l’equazione che se lo ha scartato la Juve allora c’è un motivo. O magari ha già un accordo con l’Inter e forse il mercato già lo sa e per questo non si muove. Ho impressione che ci sia la certezza che sia inutile cercarlo».