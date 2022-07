Bremer-Inter, avvicinamento col Torino! La Juventus si ferma: i tempi – Sky

Per Bremer Inter e Torino si stanno avvicinando, cominciano a esserci i tempi giusti per chiudere. Di Marzio, in collegamento con Calciomercato – L’Originale, nel corso della trasmissione di Sky Sport fa sapere come si può sviluppare la situazione ed esclude la Juventus per un motivo.

MOVIMENTI IN CORSO – Dopo la presentazione della maglia arrivano novità di mercato per l’Inter. Le dà Gianluca Di Marzio: «In questo momento è concentrata su Gleison Bremer, una trattativa che vuole cercare di chiudere in tempi brevissimi. Credo che sia l’ultima settimana di Bremer con la maglia del Torino, poi la prossima cambierà squadra. L’Inter è quella che sta andando di più, col Torino le parti si stanno avvicinando. È vero che si parla anche della Juventus, ma Matthijs de Ligt a oggi è più lontano da una partenza. Se de Ligt non lascia la Juventus non va a superare l’Inter per Bremer: c’è una forbice di trenta milioni di euro col Bayern Monaco».