Bremer-Inter, tempistiche non lunghe. Il Torino fa le sue richieste – SI

Bremer all’Inter è una trattativa che va avanti da tempo, senza che per il momento si sia arrivati a un accordo col Torino. Pedullà, nel suo spazio su Sportitalia, ribadisce come ci siano delle intese da far fruttare.

IL PROMESSO – Alfredo Pedullà parte dall’evento di stasera (vedi articolo) per poi spostarsi sul mercato: «È comunque un’estate che l’Inter ha interpretato come avrebbe dovuto. Questa manifestazione di piazza è l’entusiasmo per una campagna acquisti che non è finita. A che punto è la trattativa per Gleison Bremer? Siamo messi bene, dobbiamo solo aspettare ma siamo messi bene da tempo. Sono anche stanco di ripetere questa cosa, Bremer da tanti mesi ha scelto l’Inter. Ovviamente il Torino vuole che vengano esaudite queste richieste, trenta milioni con una contropartita tecnica o dei bonus. È una questione che non può andare a lungo perché siamo a metà luglio».