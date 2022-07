Italia Femminile, riscatto a metà: pari in rimonta con Simonetti in campo

L’Italia Femminile trova il primo punto agli Europei. Nella partita del Gruppo D, a Manchester, le Azzurre fanno 1-1 contro l’Islanda. In campo Simonetti per quanto riguarda l’Inter.

PAREGGIO – Dopo la brutta sconfitta di domenica (5-1) contro la Francia l’Italia doveva assolutamente reagire. Lo ha fatto solo a metà: 1-1 contro l’Islanda nella seconda giornata del Gruppo D degli Europei femminili. Al Manchester City Academy Stadium strada subito in salita per le Azzurre di Milena Bertolini, perché al 3’ Karolina Lea Vilhjalmsdottir porta avanti le avversarie. Ci pensa Valentina Bergamaschi, su suggerimento di Barbara Bonansea, a trovare il pareggio al 62’. In campo per tutti i novanta minuti Flaminia Simonetti per quanto riguarda l’Inter. L’Italia chiuderà il girone lunedì alle 21 contro il Belgio.