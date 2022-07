VIDEO IN – Presentazione nuova maglia Inter, la chiamata dei giocatori

L’Inter oggi ha presentato la nuova maglia home per la stagione 2022-2023, in un evento in piazza Gae Aulenti a Milano. Ecco il video del nostro inviato, Roberto Balestracci.

LA PRESENTAZIONE – L’evento Nike sulla nuova maglia dell’Inter ha visto molti big della rosa, più Simone Inzaghi e alcune ragazze della squadra femminile. Alla presentazione, chiamati dallo speaker ufficiale Mirko Mengozzi, hanno preso parte i vari Samir Handanovic, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che hanno ricevuto il saluto dei tanti tifosi accorsi in piazza Gae Aulenti.

Questo il video con il saluto ai tifosi della rosa dell’Inter, fatto dal nostro inviato sul posto a Milano Roberto Balestracci.