Prima Pagina IN Edicola: frena l’Inter, ira Torino. Il Milan ha il suo destino

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Frena l’Inter. E scatta Osimhen. Sanchez nel recupero firma l’1-1 con il Torino, in vantaggio con Bremer. Inzaghi terzo con una gara da recuperare. Rigore negato: ira granata.

TUTTOSPORT

Scandalo a Torino! Clamoroso rigore negato al Torino da Guida. E così nel recupero Sanchez risponde al gol di Bremer. Ora il Milan è padrone del suo destino.