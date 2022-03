VIDEO – Verona-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Napoli, match della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



IL RILANCIO – Verona-Napoli 1-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Il Napoli si riscatta subito dopo la sconfitta col Milan e ora è secondo davanti all’Inter. Il Verona paga una gestione difensiva molto discutibile, perché prende entrambi i gol su rimessa laterale. Il primo al 14′: giocata con le mani su Matteo Politano, cross col destro e Victor Osimhen anticipa di testa Bosko Sutalo per lo 0-1. Il secondo, sempre da fallo laterale battuto dalla destra, al 71′: stavolta è Giovanni Di Lorenzo a sfondare sulla fascia e servire dal fondo Osimhen per la girata di destro della doppietta. Sei minuti dopo l’Hellas accorcia: colpo di tacco di Gianluca Caprari per Adrien Tameze e cross sul quale Marco Davide Faraoni di testa fa 1-2. Il laterale aveva segnato a Napoli nell’ultima giornata della scorsa stagione, firmando l’1-1 del Verona costato la Champions League agli azzurri. Stavolta però non fa perdere punti ai partenopei, anche perché all’83’ l’arbitro Daniele Doveri dà un secondo giallo molto discutibile a Federico Ceccherini su un fallo di mano. A partita finita due ammonizioni in rapida successione anche per Faraoni, con quindi due espulsi per gli scaligeri.

Video con gli highlights di Verona-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.