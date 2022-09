Preiti: «Inter, discorso diverso dalla Juventus. Solo una questione»

Il dirigente Preiti riduce le difficoltà dell’Inter a una situazione superabile. Rispetto a quanto fatto sinora dalla Juventus, nel corso di Sportitalia Mercato, afferma come le difficoltà dei due club siano diverse.

NON TUTTO MALE – Antonello Preiti dà possibilità di ripresa: «Io credo che l’Inter sia un’ottima squadra. Al di là che si è rafforzata rispetto allo scorso anno, coi nuovi arrivi e con eccellenti cessioni non fatte. È un momento di difficoltà: domenica ha affrontato secondo me una squadra fortissima e in forma come l’Udinese, che ha messo a nudo un po’ tante difficoltà. Come aveva fatto il Bayern Monaco in Champions League. Credo che per l’Inter sia un discorso diverso dalla Juventus: non ci sono problematiche, ma solo una questione di risultati. È un percorso diverso, secondo me può raggiungere assieme a Milan e Napoli la vetta della classifica. Soprattutto Simone Inzaghi credo che goda della fiducia dei dirigenti, le difficoltà della proprietà sono evidenti ma lui è un professionista serio e può far bene anche all’Inter».