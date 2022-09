L’Inter consolida la presenza dell’Academy in Turchia. Zanetti: «Emozione»

L’Inter si è recata a Mersin, in Turchia, con una delegazione capitanata dal vice president Zanetti per consolidare la già elevata considerazione del brand. Due giorni di attività per celebrare la nascita del primo Inter Club turco. Qui le sue parole su Calhanoglu.

CONSOLIDAMENTO – L’Inter consolida la sua presenza in Turchia inaugurando il primo Inter Club della Nazione. La presenza della delegazione nerazzurra a Mersin permette così di celebrare il percorso di crescita del progetto Academy sul territorio. Nato nel 2020, in collaborazione con il partner 3H Spor Okullari, ha visto in questi primi due anni uno sviluppo da record. Solo nella città di Mersin Inter Academy conta 900 giovani calciatori, per un totale di quasi 2000 sull’intero territorio turco, con una diffusione capillare in 11 diverse sedi tra Mersin, Istanbul, Antalya, Denizli, Kayseri, Bursa e Diyarbakir.

ATTIVITÀ – La due giorni dell’Inter è stata inaugurata da una cela di gala che si è svolta alla presenza delle autorità del territorio seguita da un allenamento speciale al Mersin Stadium diretto dal vice presidente Javier Zanetti: «È un’emozione vivere in prima persona la grande passione che i tifosi turchi e in particolare i bambini e i ragazzi hanno nei confronti dell’Inter. Siamo contenti che grazie a Inter Academy le nuove generazioni crescano indossando la nostra maglia pur restando nel loro paese di origine. È bello vedere come il nostro Club sia amato e riconosciuto in Turchia e proprio per rispondere a questo grande entusiasmo abbiamo deciso di aprire il primo Inter Club nella nazione».