Zanetti: «Calhanoglu molto importante, contenti vesta la maglia dell’Inter»

Per Zanetti giornata istituzionale a Mersin, in Turchia, per la presentazione di un’Inter Academy. Il vice president del club, parlando all’agenzia Iha, ha pubblicamente elogiato Calhanoglu.

IL COMMENTO – Javier Zanetti, da profondo conoscitore del calcio, è al corrente di quanto avviene in Turchia. Da Mersin il vice president dell’Inter ne evidenzia le qualità: «Sono felice, contento di essere qui, per l’accoglienza che abbiamo avuto. Ringrazio questa città e questo Paese, soprattutto stamattina ci siamo divertiti molto coi bambini. Trovo che il calcio turco sia sicuramente migliorato tantissimo con il tempo, ci sono tanti grandi calciatori. Lo vedo bene, sta puntando molto sulla crescita dei giovani. Hakan Calhanoglu è un giocatore molto importante per noi e siamo contenti che possa vestire la maglia dell’Inter. Le attività a livello istituzionale? Sempre si cerca di migliorare il calcio a livello mondiale, per questo con la FIFA ci sono tanti progetti».