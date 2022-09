Brozovic e il record negativo in Serie A, ma non l’unico: un aggancio

Brozovic, come noto e confermato pure nel pomeriggio (vedi articolo), salterà Inter-Roma per squalifica. La situazione, tuttavia, non lo vede come unico protagonista di un record negativo per questa stagione in Serie A.

LO STOP – Cinque ammonizioni nelle prime sette giornate di Serie A per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, già diventato la scorsa settimana il primo diffidato del campionato, è anche diventato il primo squalificato per cumulo di cartellini. Un unico per quanto riguarda i giocatori, almeno per questa stagione, ma non estendendo il campo anche agli allenatori. Così come Brozovic stessa sanzione per Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Anche lui arrivato a quattro cartellini gialli dopo la sesta giornata, ne ha preso uno pure nella vittoria per 0-4 a Cremona. Ora resta solo un diffidato, Destiny Udogie dell’Udinese (ha preso la quarta proprio contro l’Inter).