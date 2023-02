Il Porto non conosce sconfitta, battuto lo Sporting Lisbona. Inter avvisata

Manca sempre meno alla partita tra Inter e Porto del 22 febbraio agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Conceicao vince con lo Sporting Lisbona con il risultato di 2-1 e avvisa i nerazzurri in vista dei prossimi impegni

SCONTRO DIRETTO – Per il Porto non esiste la parola “sconfitta” nelle ultime settimane. La squadra di Sergio Conceicao vince anche con lo Sporting Lisbona nello scontro diretto e sale a 48 punti in campionato. Il risultato finale della partita è 2-1 allo stadio José Alvarade di Lisbona, decisive le reti al minuto 60 di Mateus Uribe e al minuto 94 di Pepe. Non serve a nulla il gol di Youssef Chermiti al 97′. Nona vittoria consecutiva nel 2023 per il Porto, l’ultimo stop ad inizio gennaio contro il Casa Pia in trasferta in campionato. L’Inter osserva attentamente i portoghesi, prossimi avversari agli ottavi di finale di Champions League. Il primo scontro ci sarà il 22 febbraio a San Siro, manca ormai un solo match per la compagine di Conceicao poi sarà tempo di Europa.