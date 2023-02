Sampdoria-Inter, la probabile di Inzaghi: due ritorni dal primo minuto

Simone Inzaghi è pronto a rispolverare due giocatori cardine dal 1′. Per il resto confermata la formazione titolarissima

RITORNI – Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku scaldano i motori. Simone Inzaghi è pronto a lanciarli dal 1′ nella sfida di domani sera contro la Sampdoria. Il croato e il belga sono entrati contro il Milan in maniera convincente e domani ripartiranno dall’inizio. Il rientro del numero 77 metterà Calhanoglu nelle condizioni di tornare al suo ruolo di mezz’ala. Davanti, con il ritorno di Lukaku, si rivedrà la Lu-La. Per il resto, confermati i fedelissimi di Inzaghi, compreso Darmian sulla destra in favore di Dumfries.

Sampdoria-Inter, le probabili scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Fonte: GianlucaDiMarzio.com