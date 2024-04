Polverosi sicuro: «Juventus nettamente inferiore all’Inter!»

Alberto Polverosi fa presente sul Corriere dello Sport che la Juventus ha una distanza troppo grande dall’Inter. Secondo il giornalista la differenza tra le due squadre non è questa, ma comunque c’è ed è chiara.

DIFFERENZE – Alberto Polverosi ha scritto: «Inter 79 punti, Juventus 59, venti punti di differenza. Ci sono tutti, secondo Allegri. Ma davvero la Juventus tecnicamente vale tutti quei punti in meno della capolista? Venti sono tanti, tantissimi. In campionati meno squilibrati degli ultimi due, con venti punti in meno dei campioni d’Italia eri fuori dalla zona Champions. Che la Juventus sia inferiore all’Inter, molto inferiore, non ci sono dubbi. Che invece la distanza sia calcolabile in venti punti qualche dubbio c’è. Ce ne sarebbero meno, di dubbi, se avesse giocato una coppa europea. Allora, con quell’organico striminzito, senza alternative di livello, la distanza di cui parla Allegri e rappresentata dalla classifica, ci poteva stare. Così è eccessiva. Anche perché fino allo scontro diretto la Juventus era lì, a un passo dall’Inter. Allegri e la squadra stavano facendo un’impresa, nemmeno quello era il reale valore della Juve. Che lottava con rabbia, con grinta, sprigionando energie inattese. Persa quella sfida, la Juve è crollata e da quel 4 febbraio ha lasciato punti a formazioni decisamente inferiori come Empoli (2 punti persi), Udinese (3), Verona (2), Genoa (2), in tutto sono 9 punti buttati da una squadra che, seppure nettamente inferiore all’Inter (vale la pena ribadirlo) era nettamente superiore a queste avversarie. Invece di -20 poteva e doveva essere -11».